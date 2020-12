Het coronavirus kan de hersenen binnensluipen via de neus

Een nieuwe studie, uitgevoerd door wetenschappers van het universitair ziekenhuis Charité – Universitätsmedizin Berlin, geeft weer hoe SARS-CoV-2 erin slaagt om tot in onze hersenen te geraken. De resultaten werden recent bekendgemaakt via het wetenschappelijk tijdschrift Nature Neuroscience .

Dat Covid-19 niet enkel een impact heeft op onze luchtwegen is al even geweten. Zo stelt men bij heel wat patiënten problemen vast met het cardiovasculair systeem, maag-darmkanaal en centrale zenuwstelsel. Wetenschappers vermoeden dat problemen zoals geheugen- en reukverlies, hoofdpijn, beroertes, psychoses en andere aandoeningen het gevolg zijn van de infectie van bepaalde hersencellen met SARS-CoV-2. Maar hoe het virus daar geraakt was tot nu toe onbekend.

Een multidisciplinair team van onderzoekers is nu nagegaan hoe het virus ons centrale zenuwstelsel binnensluipt. Het lijkt erop dat het nieuwe coronavirus een route neemt via onze neus. Hoewel het niet geheel onverwacht is - er zijn namelijk nog virussen die deze weg kiezen, zoals het herpes-simplexvirus en rabiësvirus - zorgt het er toch voor dat we SARS-CoV-2 weer wat beter begrijpen.

Een zenuwcel (paars) in het reukslijmvlies besmet met SARS-CoV-2 (geel). © Jonas Franz/Universitätsmedizin Göttingen

De wetenschappers kwamen tot deze conclusie nadat ze intacte virusdeeltjes hadden waargenomen in het reukslijmvlies van aan Covid-19 overleden patiënten. Het waren de eerste beelden ooit die hiervan werden gemaakt. Daarnaast zagen ze ook dat afweercellen in de hersenen en het reukslijmvlies geactiveerd waren, wat erop wijst dat het virus inderdaad gebruik had gemaakt van deze route. En men vond het virus ook terug in de hersenen zelf. Via het reukslijmvlies, een slijmafscheidend membraan dat zich in het bovenste deel van onze neus bevindt - tevens de plaats waar het coronavirus als eerste terechtkomt en zich vermenigvuldigt - zou het virus tot bij de reukzenuw geraken. Dit is een korte zenuw die geuren verwerkt en doorstuurt naar onze hersenen én de ideale sluiproute om de beschermende barrières van de hersenen te omzeilen.

Toch zijn er nog veel vragen. Hoe beweegt het virus zich voort vanuit de zenuwcellen? Is dit ook het geval bij personen met geen of een mild ziekteverloop, aangezien het bij dit onderzoek ging om patiënten met een ernstig fataal ziekteverloop. Waarom gaat het coronavirus wél naar onze hersenen, maar veel andere virussen die zich ook in onze neus thuis voelen niet? En kan het coronavirus ook via andere wegen onze hersenen binnen geraken, wetende dat het bijvoorbeeld daarnaast werd aangetroffen in de cellen van bloedvaten in de hersenen? Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.