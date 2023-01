Helpt lachen om je gelukkiger te voelen? Ook als dat fake is?

Maandagen zijn voor velen van ons al niet zo leuk, maar ‘blauwe maandag’ is de dag van het jaar die het meest zou doorwegen op ons gemoed. Of dat echt zo is lees je hier . Maar wat als je zelf je geluk in de hand hebt? Door de hele dag te lachen bijvoorbeeld. Word je effectief gelukkig door te lachen?

Men zegt weleens: “Fake it till you make it.” Maar zou dat ook werken als je heel de tijd lacht? Voel je je dan automatisch ook gelukkiger? Op die vraag zochten wetenschappers een antwoord.

Want er bestaat zoiets als de ‘gezicht-terugkoppelingshypothese’. Die stelt dat we met onze gezichtsuitdrukkingen kunnen beïnvloeden hoe we ons vanbinnen voelen. Zo’n gezichtsuitdrukking geeft allerlei informatie door aan onze hersenen, wat zij gebruiken voor het regelen van onze emoties. Hierdoor zou volgens deze hypothese een glimlach, zelfs al is ze onecht, je gelukkiger kunnen maken en een frons verdrietiger.

Maar een hypothese moet je ook testen in de echte wereld. Dus rekruteerden wetenschappers maar liefst 4.000 deelnemers uit negentien landen. Hun doel? Een antwoord zoeken op de vraag of je met een bewuste of onbewuste glimlach je gemoed (positief) kan beïnvloeden. Voor hun wetenschappelijke studie verdeelden ze hun proefpersonen onder in drie groepen. Een groep die bewust een foto van een lachend persoon moest nabootsen, een groep die een aantal handelingen moest uitvoeren waardoor ze onbewust lachten, en een groep die een pen in hun mond moest houden met hun tanden (wat lijkt op een glimlach).

De resultaten spreken voor zich. Een bewust of onbewuste glimlach maakt je gelukkiger. Een pen in je mond steken niet. Het effect is ook groter als je weet dat je aan het glimlachen bent. Gezichtsuitdrukkingen kunnen dus niet enkel emoties versterken, maar ook in gang zetten. Bewust lachen om jezelf gelukkiger te voelen is dus zeker eens het proberen waard. Want het kost je helemaal niets, maar levert je mogelijk wel iets op. De wetenschappers merken wel op dat het effect waarschijnlijk niet groot genoeg zal zijn om bijvoorbeeld als therapie te dienen.

Dus als vandaag iemand tegen jou zegt wat voor een neerslachtige dag het is, glimlach dan gewoon eens.

