Helft kinderen in Europa steeds vaker blootgesteld aan hittegolven “die hun gezondheid bedreigen”

INTERVIEW. Jill Peeters en David Dehenauw houden hun hart vast: “De klimaatcur­ve slaat de dodelijke kant in”

“Geloof me, we hadden liever geen gelijk gekregen.” VTM-weervrouw en klimaatexpert Jill Peeters en haar collega David Dehenauw zuchten - niet van opluchting, maar van ongerustheid. Want het is toch wat: bosbranden en hittegolven aan de zuidelijke kant van Europa, een kwakkelzomer bij ons en zelfs hagelbollen zo groot als eieren in de Alpen. Het klimaat is nu helemaal op hol, of toch niet?