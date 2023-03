Heb jij de ‘valse zonsondergang’ al gezien? “Kijk na de avondschemering richting het westen voor het bijzondere dierenriemlicht”

Het dierenriemlicht is een driehoekige witte gloed aan de nachthemel. Het lijkt haast alsof een piramide van licht zich uitstrekt vanaf de horizon. Het fenomeen werd voor het eerst beschreven door Giovanni Domenico Cassini in 1683 en krijgt ook al wel eens de naam ‘valse zonsondergang’ toegewezen. En we hebben geluk, want het beste moment om het dierenriemlicht te spotten is nu tijdens de overgang van de winter naar de lente.

Eerst dacht men dat het licht ontstond in de bovenste lagen van onze atmosfeer. De meest recente theorie stelt echter dat het een gevolg is van zonlicht dat weerkaatst op minuscule stofdeeltjes die om de zon cirkelen in hetzelfde vlak als de planeten. Deze vlakke schijf rond de zon vertaalt zich in een smalle baan aan onze hemel, die de ecliptica of ook wel de dierenriem wordt genoemd. Dat is hetzelfde pad waarover de zon en maan reizen. Recent onderzoek van Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA toonde trouwens aan dat dit interplanetair stof waarschijnlijk afkomstig is van onze rode buur, Mars.