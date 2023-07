Hagel zo groot als tennisballen in Frankrijk: Hoe gevaarlijk is hagel en kan dit ook bij ons? “Sommige hagelbollen halen 100 km/u”

WEERBE­RICHT. Wisselval­li­ge woensdag met buien en koelere temperatu­ren

Het is woensdag wisselend tot soms zwaarbewolkt met kans op een bui. In de namiddag neemt de buienkans af en worden de opklaringen geleidelijk breder vanaf het westen. Het wordt minder warm met maxima van 20 of 21 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 24 of 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. Aan zee en in de Oostkantons verwachten we rukwinden rond 55 kilometer per uur, meldt het KMI.