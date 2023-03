Hagel, sneeuw en vorst: pakken we onze tuinplanten best weer in? “Planten die te vroeg uit hun winterslaap komen, zijn kwetsbaarder voor de nachtvorst”

KMI waarschuwt met code geel voor winterse buien en gladheid morgen: “Tijdens de ochtend­spits kan er een paar centimeter sneeuw vallen"

Door koude arctische lucht verhoogt de kans op sneeuw en de vorming van ijsplekken in de loop van de nacht. Vannacht en morgenvroeg trekt het front vanaf Frankrijk opnieuw over ons land met de nodige winterse neerslag. In het noorden kan tot 2 centimeter sneeuw vallen, in het zuiden tot wel 5 centimeter. Het KMI waarschuwt voor gladheid en kondigt code geel af voor heel het land gedurende de hele dag. In het zuiden geldt zelfs code oranje voor gladheid en code geel voor regen. Ook donderdagochtend pas je best nog op voor gladde wegen, vertelt David Dehenauw in VTM Nieuws.