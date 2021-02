Grote wolk Saharastof tast onze luchtkwaliteit mogelijk aan, maar tegelijkertijd levert het spectaculaire zonsondergangen op

Dat er mooi lenteweer in aantocht is, dat wisten we al. Maar daarnaast kunnen we ons ook aan extra mooie zonsopkomsten en zonsondergangen verwachten, zo blijkt. “Dat is het gevolg van de warme zuidelijke lucht die onze kant uitkomt en misschien Saharastof meevoert uit het noordwesten van Afrika. Daardoor kan ochtend- en avondrood nog roder kleuren dan anders”, legt onze wetenschapsexpert Martijn Peters uit. Minder goed nieuws is dat het Saharastof mogelijk de luchtkwaliteit in de Benelux kan aantasten.

Dit weekend ontstaat er een krachtige zuidelijke luchtstroming tussen een hogedrukgebied boven het zuidoosten van Europa en een lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan. Met deze luchtstroming bereikt zeer zachte, van Afrikaanse origine, lucht de Benelux.

De temperaturen gaan vanaf zaterdag dan ook fors de hoogte in, met maxima tot 15°C en mogelijk nog een beetje meer. In combinatie met veel zon zal dat een echt lentegevoel geven. Soms drijven er wel meer hoge wolkenvelden binnen die vooral in het westen hardnekkig kunnen zijn, meldt NoodweerBenelux.

Grote wolk Saharastof

Aan de zuidkant van een kleine depressie boven Spanje zal er tegelijk op zondag een stofstorm ontstaan in de noordelijke Sahara. Het lagedrukgebied boven Spanje zorgt voor een krachtige wind boven Noord-Afrika, met gevolgen: “Deze krachtige wind pikt veel Saharastof op dat vervolgens in sneltreinvaart richting het noorden wordt getransporteerd”, aldus Lander Van Tricht van NoodweerBenelux. Vanaf zondagavond maar zeker op maandag zal de atmosfeer boven België daardoor veel Saharastof (aerosolen) bevatten.

Quote De stofdeel­tjes in de lucht zorgen ervoor dat het zonlicht nog meer verstrooid wordt en enkel nog de kleur rood overblijft Onze wetenschapsexpert Martijn Peters

Vuurrode kleurenfilter

Aerosolen belemmeren het zonlicht waardoor de lucht wazig wordt, verhogen de luchtverontreiniging en zullen mogelijk ook voor een spectaculaire zonsopkomst en zonsondergang zorgen. Zeker op maandag, zegt de weerdienst.

“Vooral in de tweede helft van het weekend en maandag is de kans op extra mooie zonsopkomsten en ondergangen het grootst”, beaamt onze wetenschapsexpert. “De stofdeeltjes in de lucht zorgen ervoor dat het zonlicht nog meer verstrooid wordt en enkel nog de kleur rood overblijft. Het is als een soort kleurenfilter die voor de zon zit.”

Volledig scherm Vanaf het weekend stijgen de temperaturen tot 15°C en meer. © Noodweer Benelux

Luchtkwaliteit mogelijk aangetast

Maar, u hoorde het al. Saharastof is niet goed voor de luchtkwaliteit. De grote wolk stof zal volgens voorspellingen van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) de luchtkwaliteit in de Benelux mogelijk aanzienlijk aantasten.

De CAMS benadrukt vrijdag dat haar systemen een aanzienlijke wolk Saharaanse stof laten zien die naar het noorden trekt en in het weekend en begin volgende week delen van Europa zal bereiken. Het zwaartepunt van de stofwolk ligt waarschijnlijk in het oosten van Spanje en het zuiden van Frankrijk, maar zal kunnen uitlopen tot Noorwegen. "Stofwolken uit de woestijn kunnen rode lucht veroorzaken, het zicht beperken en auto's en ramen met stof bedekken. Echter, vier of vijf dagen van te voren is het moeilijk om de impact juist te kunnen voorspellen", klinkt het in een persbericht.

Volledig scherm Een grote portie Saharastof bereikt maandag de Benelux. © Skiron

"Wat we met onze prognoses wel kunnen voorspellen, is dat de wolken waarschijnlijk van Zuid-Europa tot Scandinavië zullen reiken en de luchtkwaliteit in Spanje, Frankrijk en mogelijk het VK en de Benelux aanzienlijk zullen aantasten”, zegt Mark Parrington, senior scientist bij de CAMS.

“De hoge concentratie van stofdeeltjes kan gevolgen hebben voor de ademhalingswegen van de mensen in de getroffen gebieden en komt bovenop de verontreiniging van de lucht met zwevende deeltjes uit plaatselijke bronnen. Verontreiniging door stofdepositie kan ook gevolgen hebben voor bedrijven en het grote publiek", voegt hij toe.

Naast prachtige zonspektakels heeft een stofstorm evenwel ook voordelen, werpt Noodweer Benelux nog op. Zo veroorzaakt die ook grote hoeveelheden mineralen die in de oceanen terechtkomen. Dat is een voedingstof die plankton graag ziet komen. Op het land zijn de mineralen dan weer gunstig voor gewassen.

