Grote ijsberg op ramkoers met eiland bij Zuidpool

Wie wint de race naar het vaccin? En wat is het verschil tussen twee grote kansheb­bers van farmabe­drij­ven AstraZene­ca en Pfizer?

16:40 “Het vaccin is klaar in december, in januari kunnen we beginnen vaccineren”, zo luidde de boodschap van farmabedrijf AstraZeneca enkele dagen geleden. Gisteren volgde de mededeling van Pfizer - een Amerikaanse farmareus met een tweede vestiging in Puurs. Hun vaccin heeft een werkzaamheid van maar liefst 90 procent. En zo zitten de twee kandidaat-vaccins van farmareuzen Pfizer en AstraZeneca elkaar op de hielen. Wat hebben ze met elkaar gemeen, en wat zijn de verschillen tussen de twee grote kanshebbers?