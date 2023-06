Grote doorbraak: wetenschappers horen voor het eerst ons universum zoemen. “Ze luisteren met dode sterren naar een kosmische symfonie”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“De wetenschappers hebben zwaartekrachtgolven ontdekt”, begint Peters. “Om wat specifieker te zijn: ze hebben de echo’s ervan horen zoemen. Een soort achtergrond geluid van ons universum. Zo’n zwaartekrachtsgolf is een rimpel in de ruimtetijd die ontstaat bij enorm energetische en gewelddadige gebeurtenissen in ons heelal. Bijvoorbeeld het botsen van twee zwarte gaten. Je kan die botsing een beetje vergelijken met een steen in een vijver gooien. Die golven reizen dan doorheen ons universum met de snelheid van het licht.”

Albert Einstein voorspelde het bestaan van deze zwaartekrachtsgolven al in 1916, maar het duurde nog bijna 100 jaar voordat wetenschappers ze konden waarnemen en zo hun bestaan bewijzen. “In 2015 namen astronomen voor het eerst zo’n zwaartekrachtgolf waar. Wat is er dan zo nieuw aan deze ontdekking? Wel, dat was toen een zwaartekrachtgolf met een korte golflengte, slechts een paar duizenden kilometers lang. Makkelijker waar te nemen dus. Maar nu hebben ze het gezoem gehoord van zwaartekrachtsgolven die lichtjaren groot zijn, degene met een lange golflengte.”

Een zwaartekrachtsgolf is een rimpel in de ruimtetijd die ontstaat bij enorm energetische en gewelddadige gebeurtenissen in ons heelal, bijvoorbeeld twee zwarte gaten die botsen.

“Als je weet hoe gigantisch ons universum is, dan kan je jezelf afvragen waarom ons universum niet een constant gezoem is van zwaartekrachtsgolven veroorzaakt door allerlei zaken die erin plaatsvinden. Dat we dit niet kunnen waarnemen komt omdat onze aarde simpelweg te klein is. Je zal die zwaartekrachtgolven die lichtjaren groot zijn niet ontdekken met de instrumenten die we nu hebben.”

En dus kwamen de wetenschappers met een geniaal idee op de proppen. “Ze hebben gebruik gemaakt van dode sterren, pulsars. Dat zijn neutronensterren die razendsnel ronddraaien en daarbij licht uitzenden”, legt Peters uit. “Het zijn als het ware gigantische vuurtorens in onze melkweg waarvan je exact weet wanneer je een lichtflits mag verwachten. Maar wanneer zo’n rimpel in de ruimtetijd tussen ons en de pulsar in komt, dan zorgt dit plots voor een verandering in de tijdsduur van de flitsen.”

De wetenschappers hebben tientallen van die pulsars gebruikt om een gigantische telescoop te bouwen zo groot als onze Melkweg.

De wetenschappers hebben tientallen van die pulsars gebruikt om een gigantische telescoop te bouwen zo groot als onze Melkweg waarmee ze de vingerafdruk van die lange golflengte zwaartekrachtsgolven eindelijk hebben kunnen aantonen. “Fantastisch dat we met onze vindingrijkheid nu met dode sterren naar het symfonisch orkest van ons universum kunnen luisteren.”

“Met deze nieuwe ontdekking gaat er weer een hele nieuwe wereld voor ons open. Het geeft ons de opportuniteit om allerlei nieuwe zaken bij te leren over ons universum, zoals bijvoorbeeld over de levensloop van sterrenstelsels zoals onze Melkweg. Zwaartekrachtsgolven met een lange golflengte kunnen door allerhande gebeurtenissen veroorzaakt worden. Van de samensmelting van superzware zwarte gaten tot de snelle uitdijing van de ruimte na de oerknal. In één klap kijken we nu weer totaal anders naar het heelal.”

