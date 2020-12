Grote branden op Australische Fraser Island onder controle, zowat helft van de bossen verwoest

Belgische klimaat­pres­ta­ties bij slechtste van West-Europa: “Tijd om het roer om te gooien”

7 december België is opnieuw gedaald in de jaarlijkse rangschikking van een zestigtal landen op het vlak van de strijd tegen de klimaatverandering, opgesteld door milieu-ngo's. Ons land staat op de 40ste plaats (-5) in de ‘Climate Change Performance Index 2021', nadat het vorig jaar al vier plaatsen gezakt was. België is daarmee een van de slechtste leerlingen van West-Europa. “Als we niet willen blijven zakken, moeten we nu het roer omgooien”, zegt klimaatexpert Mathieu Soete.