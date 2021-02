Grootste ijsberg ter wereld breekt verder af in 'kleine' ijsbergen (en dat is goed nieuws voor dit eiland)

Miljarden cicaden komen na winter­slaap van 17 jaar allemaal samen uit de grond aan Amerikaan­se oostkust

27 januari Het is weer bijna tijd voor een bijzonder fenomeen aan de Amerikaanse oostkust. Miljarden cicaden komen dan allemaal samen uit de grond gekropen na een winterslaap van 17 jaar. Het is van 2004 geleden dat dit nog eens gebeurde in vijftien Amerikaanse staten tegelijkertijd. De insecten zijn onschadelijk, maar door hun paringsdrang maken de mannetjes wel een hels lawaai.