Grootste ijsberg ter wereld afgebroken van Zuidpool

De ijsberg heeft de naam A-76 gekregen. De vorige grootste ijsberg, A-32A, ligt een eindje verderop en is 3.880 vierkante kilometer groot. De grootste ijsberg ooit was B-15, die in 2000 afbrak van Antarctica. Hij had een oppervlakte van 11.000 vierkante kilometer. Brokstukken daarvan drijven nog steeds in de zuidelijke Atlantische Oceaan.