Grootste groep broedende vissen ooit ontdekt onder pakijs Antarctica: 60 miljoen actieve nesten

Vijfhonderd meter onder het pakijs van Antarctica hebben wetenschappers de grootste groep broedende vissen ooit gevonden. Het zou gaan om naar schatting 60 miljoen actieve nesten van een soort ijsvis, goed voor een oppervlakte van zeker 240 vierkante kilometer of iets meer dan de oppervlakte van de stad Antwerpen. Er wordt gesproken over “ een ongelofelijke ontdekking ”.

De kolonie werd ontdekt in de Weddellzee, een deel van de Zuidelijke Oceaan dat voor het grootste deel uit ijs bestaat en tussen Antarctica en het Zuid-Amerikaanse continent in ligt.

Veel vissen maken nesten en soms verzamelen ze met honderden tegelijk om die te bouwen. In het geval van de ijsvissen werd in het verleden hooguit een handvol nesten samen ontdekt. Tot diepzeebioloog Autun Purser van de Alfred Wegener Institute in het Duitse Bremerhaven en zijn collega's begin vorig jaar op de gigantische kolonie botsten, terwijl ze met een onderzoek bezig waren op de Weddellzee.

Bodem van de zee

De onderzoekers waren de chemische verbanden aan het bestuderen tussen de oppervlaktewaters en de bodem van de zee. Daarvoor werd het leven op de zeebodem in kaart gebracht. Dat gebeurde met een toestel dat achter een ijsbreker aangesleept werd en videobeelden maakte.

Eén van de medewerkers merkte plots dat er overal cirkelvormige nesten van ijsvissen (Neopagetopsis ionah) te zien waren. Die ijsvissen komen alleen in dergelijke wateren voor en zijn aangepast aan de extreme koude daar, onder meer door een soort van antivries in hun bloed. “Toen we een halfuur later nog altijd het ene nest na het andere zagen verschijnen en dat voor de rest van onze vier uur durende tocht ook zo bleek te zijn, wist ik dat we iets ongewoons op het spoor waren”, vertelt Purser aan ‘ScienceNews’.

Drie expedities

De wetenschappers maakten nog drie expedities in de buurt en bleven nest na nest vinden, kilometer na kilometer. Waarom de vissen daar zo massaal verzamelen, is niet duidelijk. Er zou wel veel plankton aanwezig zijn, microscopisch kleine diertjes die de perfecte voeding vormen voor pas uitgekomen vissen. In de buurt was ook een zone met warmer water, wat de vissen kan helpen bij het lokaliseren van de broedgrond.

Zelf zouden de ijsvissen dan weer als voedsel dienen voor zeehonden. Daarvan is geweten dat ze heel wat tijd spenderen in de wateren boven de kolonie, volgens de wetenschappers in ‘Current Biology’.

