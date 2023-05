Groots, dat kunnen ze wel in Dubai: wordt dit het grootste oceaanherstelproject ter wereld?

Dubai, de futuristische oasestad vol dromen en superlatieven, heeft nu al - om maar iets te noemen - het grootste gebouw ter wereld en het diepste zwembad ter wereld. Nu komt daar mogelijk ook nog het grootste oceaanherstelproject ter wereld bij. Duik even mee in ‘Dubai Reefs’.

Dubai Reefs, het nieuwste voorgestelde project voor de gelijknamige stad in de Verenigde Arabische Emiraten, is niet het zoveelste megalomane bigger and better-verhaal. Nu ja, het zou opnieuw een prachtig architecturaal hoogstandje worden. Uiteraard. Maar, veel interessanter, het zeeleven zou er wel bij varen.

Dubai Reefs verkoopt zichzelf immers als het grootste oceaanherstelproject ter wereld. Als het er echt komt, dan spreken we over bijna 200 vierkante kilometer of 20.000 hectare aan artificieel aangelegde riffen die de thuis kunnen worden van meer dan een miljard koralen en meer dan 100 miljoen mangrovebomen.

Volledig scherm Conceptbeeld van wat 's werelds grootste oceaanherstelproject moet worden, voor de kust van Dubai. Het zou worden gebruikt voor marien onderzoek, regeneratie en ecotoerisme. © Photo News

De plannen voor het bijzondere project voor de kust van Dubai werden eerdere maand voorgesteld door URB, een in Dubai gesitueerde ontwikkelaar van ‘duurzame, gezonde steden’. Het bedrijf wil in Dubai bijvoorbeeld ook ‘The Loop’ creëren; een enorme, autovrije groene corridor waarin mensen in een geklimatiseerde omgeving vol planten en bomen de stad kunnen rondwandelen -en fietsen.

Wie gezonde steden zegt, zegt ook gezonde oceanen, benadrukt Baharash Bagherian, CEO van URB. “De gezondheid van onze steden is instrinsiek verbonden met de gezondheid van onze oceanen.” En het gaat helaas niet zo goed met de zeeën van onze blauwe planeet, met alle gevolgen van dien. “Onze oceanen zullen er tegen het einde van deze eeuw volledig anders uitzien als we nu geen actie ondernemen”, stelt Bagherian. Hij ziet Dubai als innovatieve kuststad “het best gepositioneerd” om een belangrijke toekomstgerichte transformatie te leiden.

Zeeherstel en ecotoerisme

Natuurlijk moet het plaatje rond Dubai Reefs helemaal kloppen, ecologisch en economisch. Daarom heeft URB in haar plannen drijvende woon-, horeca-, winkelfaciliteiten en verschillende prachtige ecolodges ontworpen langs de artificiële riffen, waardoor de site ook een gedroomde toeristische bestemming wordt.

Alles moet aangedreven worden door 100 procent hernieuwbare energie, met behulp van zonne- en waterkracht. Grote zogenaamde ‘golfboerderijen’ in zee moeten daarnaast ook extra schone energie opwekken voor de groeiende bevolking in Dubai. Een klimaatvriendelijke voedselproductietechniek verzekert de voedselzekerheid op het drijvende eilandproject. Er zouden zeker 30.000 jobs worden gecreëerd in de groene economie.

Centraal in de constructie komt een speciaal maritiem onderzoeksinstituut, dat zich bezighoudt met oceaanonderzoek en zich inzet voor het beter beschermen van de kustomgeving van Dubai. Het instituut - dat echt het hart van het project moet vormen - zou ook speciale studieprogramma’s aanbieden rond zeebescherming- en behoud.

Als de bouw mag starten, denkt ontwikkelaar URB het project volledig klaar te hebben tegen 2040.

De CEO ziet het, jazeker, groots: “Dubai Reefs moet een echte blauwdruk worden voor oceaanbescherming, ecotoerisme en het leven op en in de oceaan”, aldus Bagherian. “Uiteindelijk zal het een unieke veerkrachtige bestemming worden die voedselzekerheid en energie uit de oceaan haalt en tegelijkertijd zelf een groenere economie aandrijft.”

