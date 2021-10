Groot olielek door gesprongen pijpleiding bij kust Californië, burgemeester spreekt van 'ecologische ramp’

In totaal wordt nu geschat dat het om zo'n 573.000 liter olie gaat die via een gesprongen pijpleiding in de oceaan terecht is gekomen. Dat is overigens lang niet de grootste lekkage ooit aan de Californische kust. In 1969 lekte bijna 14 miljoen liter olie de oceaan in bij Santa Barbara. Toch is het niet niks. Wat de precieze oorzaak is van de leidingbreuk is nog niet bekend. Amplify Energy, de organisatie achter de olieboringen in het gebied, heeft inmiddels bekendgemaakt de lekkende leiding te hebben afgesloten.