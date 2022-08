Groenlandse haai aangetroffen in Belize, duizenden kilometers weg van natuurlijke habitat

‘Ongecon­tro­leer­de' Chinese raket valt uit elkaar boven Indische Oceaan

Een deel van een Chinese raket die vorige week gelanceerd is, is zaterdag teruggekeerd in de atmosfeer en is uit elkaar gevallen boven de Indische Oceaan. Dat meldt het Amerikaanse leger, zonder te specificeren of het puin schade heeft veroorzaakt.

30 juli