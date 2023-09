Griekenland zet zich schrap voor ongezien noodweer: al zeker één dode, beelden tonen hoe water alles wegspoelt “en dit is nog maar het begin”

UPDATEGriekenland houdt de adem in voor ongezien noodweer. Sommige weermodellen voorspellen in 48 uur evenveel regen als in 1 jaar tijd en meer. De Griekse weerdienst heeft code rood voor regen en onweer afgekondigd in grote delen van het land. Op sociale media lopen de eerste beelden binnen die laten zien hoe stortregens in de provincie Thessalië aan de oostkust alles wegspoelen. Er zou daar al zeker één man om het leven gekomen zijn toen hij bedolven werd onder een instortende muur. Sommige wetenschappers waarschuwen voor een heuse klimaatramp.

Volgens Griekse media zijn er op verschillende plaatsen grote, plotse overstromingen. “Dit is helaas nog maar het begin", weet de Franse klimaat- en noodweerexpert Nahel Belgherze.

Gisteren noemde hij de weermodellen al “echt onwerkelijk”. “Ik kan me niet herinneren dat ik al zulke extreme neerslagvoorspellingen heb gezien in Europa”, zei hij. Onder meer Klimatoloog Maximiliano Herrera - die gespecialiseerd is in extreme temperaturen - spreekt zelfs over een “potentieel catastrofale” situatie.

Beelden laten zien hoe rivieren in woeste stromen veranderen, huizen onderlopen en wagens worden meegesleurd. Er liepen al honderden telefoons binnen bij de hulpdiensten.

De Griekse brandweer vertelde aan persbureau ‘Reuters’ dat er al zeker één man omgekomen is. Hij werd verpletterd onder een instortende muur in de buurt van de stad Volos. Volgens het ‘Athens News Agency’ ging het om een landbouwer die tot bij zijn dieren probeerde te geraken.

Vermist

Nog in Volos is een man vermist die in zijn wagen meegetrokken werd door het wassende water. Woordvoerder Ioannis Artopoios vertelde aan televisiestation ‘Skai television’ dat de zoon van de man nog uit de wagen raakte, maar daarna moest toezien hoe zijn vader verdween. Er is een reddingsoperatie aan de gang. Intussen hebben de autoriteiten iedereen verboden om nog met de wagen buiten te komen tot het ergste voorbij is.

Europa heeft momenteel te maken met een omegablokkade. Aan de oostkant van het hogedrukgebied, dat zomerse omstandigheden in België veroorzaakt, zorgt een stationaire hoogtelaag die de naam “Daniel” kreeg voor buitengewoon noodweer in Griekenland.

Verschillende weermodellen geven aan dat de onweersbuien extreme neerslaghoeveelheden zullen genereren. Dat is deels te wijten aan de Egeïsche en Ionische zeeën die momenteel opmerkelijk warm zijn en zo heel wat energie en vocht zullen leveren aan de buien. Alle ingrediënten voor hagel en tornado’s zijn eveneens aanwezig. Daarom is in grote delen van het land code rood voor onweer van kracht. Maar de overvloedige neerslag lijkt de voornaamste zorg te zijn. Ook hiervoor is er een code rood van kracht.

De intense onweersbuien van Daniel zijn gisteren begonnen en zullen aanhouden tot en met donderdag. Gedurende deze periode zal er voortdurend vocht vanuit de Egeïsche Zee naar het Griekse vasteland worden gevoerd. Dit vocht stijgt op en resulteert in aanhoudende zware regenbuien die voor een uitzonderlijke hoeveelheid neerslag zullen zorgen.

Extreme modellen

Gematigde weermodellen berekenen neerslaghoeveelheden tussen 500 en 700 mm, terwijl extreme modellen zelfs hoeveelheden van meer dan 1000 mm tonen. Ter vergelijking: het gemiddelde voor België bedraagt 910 mm per jaar. In juli 2021 viel er op sommige plaatsen in 3 dagen tijd tot 300 mm. Vooral de regio Thessalië lijkt hard getroffen te zullen worden. Door de droge bodem in dit gebied na de zomer, is de dreiging van overstromingen en plotselinge ‘flash floods' zeer reëel. In Centraal-Griekenland bedraagt de normale jaarlijkse neerslag slechts 500 mm, wat aangeeft dat de verwachte hoeveelheden buitengewoon hoog zijn.

Ondertussen kijken wetenschappers en meteorologen van over heel de wereld verbaasd naar de waarden die weermodellen voorspellen voor Griekenland in de komende 48 uur. Sommigen spreken van een klimaatramp die zich zal ontplooien, anderen hopen dat de weermodellen er met een factor 10 naast zouden zitten.

De Griekse weerdienst geeft op dit moment aan dat er al grote hoeveelheden gevallen zijn in verschillende regio’s. Zo is er in Zagora vandaag al 547 mm regen waargenomen en in Theologos 750 mm. Het jongste uur alleen al viel daar maar liefst 288 mm regen.

Ook het aantal blikseminslagen in Centraal-Griekenland is extreem hoog.

Afgelopen weekend werd ook Spanje al getroffen door noodweer, met neerslaghoeveelheden op sommige plaatsen tot 200 millimeter in 24 uur. Er vielen daar zeker vier doden.

Soortgelijke ‘flash floods’ eisten in 2017 al eens 25 levens in Griekenland. Honderden mensen werden dakloos.

