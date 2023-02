Greta Thunberg protesteert tegen illegale windmolens in Noorwegen

Russisch spionage­schip betrapt op Noordzee: hebben Russen plannen om Belgische ener­gie-infrastruc­tuur te saboteren?

Een Russisch onderzoeksschip heeft in november geprobeerd om de Belgische energie-infrastructuur op de Noordzee in kaart te brengen met het oog op de sabotage ervan. Dat bevestigen de Belgische inlichtingendiensten en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld). De inlichtingendiensten vermoeden dat het schip voornamelijk interesse had in de Belgische windmolenparken voor de kust.