Greta Thunberg: “Davos brengt mensen samen die vernietiging van de aarde aanwakkeren”

"We lijken eerder naar hen te luisteren dan naar de mensen die daadwerkelijk door de klimaatcrisis worden getroffen", zei Thunberg in het Zwitserse skioord. "Deze mensen gaan zo ver als ze kunnen, en zo lang als ze ermee kunnen wegkomen. Ze zullen blijven investeren in fossiele brandstoffen. Ze zullen mensen blijven opofferen voor hun eigen winst", aldus de bekende klimaatactiviste.

“Onmiddellijk ingrijpen”

Thunberg ging samen met de Ecuadoraanse Helena Gualinga, de Oegandese Vanessa Nakate en de Duitse Luisa Neubauer in gesprek ging met Fait Birol van het IEA. Het viertal riep op om dringend nieuwe investeringen in fossiele energie te stoppen.

De petitie die ze samen op het forum presenteerden, richtte zich specifiek tot bedrijfsleiders in de fossiele energiesector. "Wanneer jullie niet onmiddellijk ingrijpen, zullen burgers wereldwijd juridische stappen ondernemen om jullie te wijzen op jullie verantwoordelijkheid. We blijven massaal op straat komen", zo valt te lezen.

Trump

Het is niet de eerste keer dat Thunberg in Davos aanwezig is. In 2020 nam de Zweedse klimaatactiviste ook al deel aan het WEF. Daar kruiste ze de degens met de Amerikaanse oud-president Donald Trump. "Ons huis staat nog altijd in brand", waarschuwde Thunberg toen, verwijzend naar een eerdere bevlogen speech over de toestand van onze planeet.