Graspollen bereiken hoogste risiconiveau: zware hooikoortspiek op komst door droog en warm weer

Ook het Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk van Sciensano laat een duidelijke stijging zien in het aantal waargenomen korrels stuifmeel in de meetstations. De grens van 50 korrels per m³ werd al eind mei overschreven. Dat is de drempel vanaf wanneer personen met hooikoorts last kunnen krijgen. Eind vorige week bereikten we al een eerste piek. Het aantal stuifmeelkorrels bedroeg toen 250 per m³. Na een klein dipje zitten we nu opnieuw in een stijgende lijn. Gisteren zweefden er opnieuw 200 stuifkorrels per m³ in de lucht en dat aantal zal alleen maar toenemen de komende dagen. Afwachten of we het record van vorig jaar gaan naderen of misschien overschrijden. Toen nam men begin juni meer dan 400 korrels per m³ waar in de lucht, de hoogste dagelijkse concentratie in 40 jaar tijd.