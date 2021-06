Goed nieuws uit VK: vaccins Pfizer en AstraZeneca blijken heel goed te werken tegen deltavariant

Natuurboeg­beeld David Atten­borough (95) waarschuwt: “G7 staat voor belangrijk­ste beslissin­gen in geschiede­nis van mensheid”

13 juni Op de laatste dag van de G7-top in Cornwall (in het zuiden van Engeland) staat vandaag de klimaatproblematiek centraal. De staats- en regeringsleiders zullen hun plannen uiteenzetten om de CO2-uitstoot te verminderen en de biodiversiteit te herstellen. ‘s Werelds bekendste natuurdocumentairemaker, David Attenborough (95), gaat er de politieke elite toespreken in een videoboodschap, maar vooral ook waarschuwen. “De beslissingen die we dit decennium nemen zijn de belangrijkste in de menselijke geschiedenis”, alarmeert hij.