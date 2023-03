Gewicht verliezen met botox? Experts waarschuwen voor nieuwe trend: "Je kan er wel degelijk aan sterven”

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) maakt zich zorgen over een nieuwe behandeling met botox. Daarbij laten mensen botox in hun maag spuiten, om zo gewicht te verliezen. Werkt zoiets echt? En wat zijn de mogelijke risico’s? Wij vroegen het aan toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven).

Het ECDC is erg bezorgd over een nieuwe afvalhype in Europa. Daarbij injecteren artsen de stof botox rechtstreeks in de maag van patiënten. Sinds eind februari raakten al bijna 70 personen door de behandeling ernstig ziek. Sommigen van hen liggen zelfs op intensieve zorgen. Het overgrote merendeel van de gevallen werd gemeld in Turkije (53) en Duitsland (12). De ECDC raadt alle Europese burgers ten sterkste aan om geen botox in hun maag te laten spuiten om gewicht te verliezen.

Wat doen de artsen precies?

“Bij deze behandeling brengen dokters de stof botox met een sonde of spuit in de maag”, vertelt toxicoloog Jan Tytgat. “De spiercellen in de maag gaan daardoor in een soort verlammingstoestand, en zullen je voedsel minder goed kneden. De voedingsstoffen worden vervolgens minder goed opgenomen in je lichaam, waardoor een stuk van je eten er ook sneller via je stoelgang zal uitkomen. Daarnaast krijg je door de botox sneller een verzadigd gevoel. Je zal dus minder de neiging hebben om veel te eten. Iets wat helpt om af te vallen.”

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Een moleculair model van botulinum toxine A. Dit is een gif dat afgescheiden wordt door de bacterie Clostridium botulinum. 'Botox' is de commerciële benaming voor dat gif. © Getty Images/Science Photo Libra

Is het echt zo gevaarlijk?

“Ik snap volkomen dat de ECDC zich zorgen maakt. Deze behandeling kan echt grote gevaren met zich meebrengen. Door de botox in de maag in te spuiten, loop je het risico dat de werking van je andere spieren ook verstoord raakt. We spreken dan van een botulisme. Dat is een ziekte die een grote impact heeft op je zenuwen. Bij zo'n botulisme krijg je onder meer last van slikproblemen, krachtverlies en ademhalingsproblemen. Zelfs met een succesvolle behandeling kan herstel weken tot zelfs maanden duren. Volgens recente cijfers is het een aandoening waar 5 tot 10 procent van de patiënten aan sterft. Geen cijfer om te onderschatten dus.”

Is een botoxbehandeling voor rimpels dan ook risicovol?

“Nee, daar moeten mensen echt geen schrik voor hebben. Bij zo'n behandeling gebruiken artsen botox die is goedgekeurd door erkende instanties. Bovendien wordt het in zulke beperkte dosissen gebruikt dat het risico op zware complicaties erg klein is. Je kunt het wat vergelijken met lidocaïne. Dat is de stof die je tandarts gebruikt om je mee te verdoven. Als het lokaal en in beperkte dosissen wordt gebruikt, is er geen probleem. Als je die vlak bij andere organen gaat toedienen, kan het wel gevaarlijk worden.”

Lees ook