Gevaccineerden blijken na omikroninfectie immuniteit te hebben tegen alle varianten, ongevaccineerden niet

Een op de vijf Belgen heeft last van hooikoorts: ben jij een van hen? Deze tips helpen je erdoor

De lente komt stilaan dichterbij, maar dat is slecht nieuws voor de 20% Belgen die last heeft van hooikoorts. In Brussel werd gisteren de hoogste concentratie pollen gemeten dit jaar en met de zachte temperaturen van de komende dagen zullen de stuifmeelconcentraties wellicht nog steil de hoogte in gaan. Wij geven enkele tips die jou kunnen helpen om symptomen te voorkomen.

14 februari