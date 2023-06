Genezen we straks ADHD of depressie met paddenstoelen? “Zelfs een kleine dosis heeft al een effect”

Demir sust: “Nog steeds maar één roedel wolven in Vlaanderen”

“Er is nog steeds maar één roedel wolven in Vlaanderen. Het is voorlopig niet nodig om ook de Westhoek als risicozone te benoemen.” Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag gezegd in het parlement na vragen van Leo Pieters (Vlaams Belang) en Brecht Warnez (CD&V).