“Gemiddeld leven er bij ons 4.000 tot 7.000 dieren in een mierennest”: hoe krijg je mieren weg uit je huis?

Muggen zijn in hun nopjes met dit weer: muggenex­pert verklapt dé manier om deze ongewenste bezoekers weg te houden

Velen zullen klagen over het weer deze maand, maar voor de muggen verloopt mei ideaal: warm en vochtig. En dat zou wel eens voor een explosie in hun aantal kunnen zorgen. Maar waarom is dit het perfecte weerbeeld voor dit insect? Wanneer mogen we ons aan grote zwermen muggen verwachten? Hoe hou je ze het best buiten? En wat als ze toch naar binnen zijn geglipt? Sander Koenraadt van de Wageningen Universiteit weet raad.