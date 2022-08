Gele kleur van sprinkhanen zorgt voor efficiëntere paring in grote zwermen, toont nieuwe studie

IN BEELD. Zonnebaden op rotsen in plaats van ligstoel: waterpeil Gardameer drastisch gezakt

Hitte en droogte teisteren al maanden het noorden van Italië. Als gevolg kreunen belangrijke rivieren, zoals de Po, onder historisch lage waterstanden. Dat bedreigt dan weer de oogst van veel Italiaanse boeren. En dus hebben de autoriteiten beslist om op gezette tijden water uit meren naar de rivier te laten vloeien. De waterstanden van de meren dragen hiervan de gevolgen. In het Gardameer staat het water nu al ruim een meter lager dan normaal. Grote vlaktes kale rotsen zijn zichtbaar geworden. Wie hiervan de dupe is? Verhuurders van ligstoelen. Want wie huurt nu een dure ligstoel wanneer er even verderop op de rotsen voldoende plaats is om gratis een handdoek uit te rollen?

14 augustus