Gehoorverlies, oorsuizen en duizeligheid bij meer dan 1 op de 10 coronapatiënten

Al in de eerste maanden van de pandemie merkten dokters en wetenschappers op dat sommige personen die besmet raken met SARS-CoV-2 gehoorproblemen ervaren. Een jaar en heel wat wetenschappelijke onderzoek later zijn wetenschappers erin geslaagd om in te schatten wat de omvang van dit probleem is. Na het analyseren van meer dan 60 verschillende studies kwamen zij tot de conclusie dat 7 tot 15 % van Covid-19-patiënten last heeft van symptomen zoals gehoorverlies, duizeligheid en oorsuizen. Hun resultaten werden recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘International Journal of Audiology’.