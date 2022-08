Geen tekort aan drinkwater, maar “verspil het niet en gebruik het verstandig”

Voor die indicator rapporteren de waterbedrijven per bevoorradingsgebied over de beschikbaarheid van ruw water (onbehandeld water uit rivieren of kanalen), de verbruikscijfers en de status van de bevoorrading aan de VMM. In overleg wordt dan beslist of er tijdelijke gebruiksbeperkingen worden opgelegd, zoals een sproeiverbod. Momenteel zijn er geen beperkingen.