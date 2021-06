Geen stinkende astronauten meer: NASA en Procter & Gamble werken samen aan eerste wasmiddel in de ruimte

Het gewicht van de pandemie? Nog geen 10 kilogram

15 juni De datum 1 december 2019 ging de boeken in als de dag van de eerste coronabesmetting. Sindsdien heeft de pandemie ons zwaar getroffen; inmiddels zijn er 927 dagen verstreken en grofweg 176 miljoen besmettingen wereldwijd geteld. Toch is het (letterlijke) gewicht van de pandemie slechts een peulenschil. Dat schrijven onderzoekers in het vaktijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).