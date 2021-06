Geen eclipsbrilletje? Zo kan je de zonsverduistering ook op een veilige manier zien

Het spektakel begint om 11.17 uur. Om 12.19 uur zal de verduistering maximaal zijn en zal ongeveer een kwart van de zonnediameter bedekt worden door de maan. Dat komt overeen met ongeveer vijftien procent van de oppervlakte van de zon. Om 13.25 uur is de eclips voorbij.

De veiligste manier om naar de zonsverduistering te kijken is met een eclipsbrilletje. Volkssterrenwacht Urania heeft een samenwerking opgezet met de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond en daardoor zijn ze in 92 opticiens in het hele land beschikbaar. Voor wie geen meer kan bemachtigen, zijn er echter nog andere manieren om het bijzondere natuurfenomeen zonder risico op oogbeschadiging te bewonderen.

Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen heeft letterlijk een keukentip. Neem een vergiet en hou dat loodrecht op de richting naar de zon. Leg vervolgens een groot blad wit papier op de grond. Op het papier zullen normaal gezien tientallen ronde lichtvlekjes te zien zijn, maar tijdens de eclips zullen het allemaal sikkeltjes zijn: een duidelijk weergave van de vorm van de verduisterde zon. De afstand tussen vergiet en blad zal variëren, afhankelijk van de grootte van de gaatjes, de onderlinge afstand en de helderheid van het zonlicht. Even experimenteren is de boodschap, maar een afstand tussen 50 en 100 centimeter zal meestal wel werken. Probeer ook zo veel mogelijk schaduw te creëren rond het projectiesysteem, het zal het contrast ten goede komen.

Volledig scherm © AP

Je kan een dergelijke projectie op een blad papier ook maken met een verrekijker. Dat werkt het best als die vaststaat op een statief en als je één van de twee lenzen bedekt aan de kant waar het zonlicht binnenkomt. Het is ook belangrijk dat je aan de vóórkant van de verrekijker een scherm creëert. Dat kan bijvoorbeeld door in een groot stuk karton twee gaten te knippen voor de twee lenzen. Op die manier wordt het licht dat langs de verrekijker valt geblokkeerd en zit het blad papier waarop je de eclips waarneemt, in de schaduw.

Volkssterrenwacht Urania in Hove heeft een variatie op dat thema. Neem een emmer met water en plaats die zodanig dat de zon erin gereflecteerd wordt. Zo kan je onrechtstreeks maar veilig de verduistering zien.

Nog een alternatief is een lasbril, maar vergewis je ervan dat die wel voldoende bescherming biedt. De Vlaamse Volkssterrenwachten raden een densiteit van minstens 14 aan.

Je kan ook altijd naar een sterrenwacht in je buurt trekken die open is voor het publiek. Daar kan je met professionele apparatuur naar de eclips kijken, zoals een telescoop met zonnefilter.

Kijk IN GEEN GEVAL rechtstreeks in de zon, want dat kan je ogen zware schade toebrengen. Ook een zonnebril biedt niet voldoende bescherming. Met een gewone telescoop of verrekijker in de zon kijken is eveneens gevaarlijk.