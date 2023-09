Gat in de ozonlaag begint zich dit jaar uitzonderlijk vroeg te vormen: “het is al 16 miljoen vierkante kilometer”

Wat is de ozonlaag en het ozongat ook alweer?

De ozonlaag bevindt zich in de stratosfeer op een hoogte van ongeveer 15 tot 35 kilometer boven het aardoppervlak en bevat een relatief hoge concentratie ozon. Deze laag werkt als een natuurlijk barrière door het merendeel van de UV-straling van de zon te absorberen voordat deze het aardoppervlak bereikt. Dit is essentieel voor het beschermen van het leven op onze planeet. In de jaren 1980 onthulde onderzoek dat er een snelle verdunning van de ozonlaag plaatsvond als gevolg van menselijke activiteiten, met name het gebruik van CFK’s en andere ozonafbrekende stoffen. Dit leidde tot de oprichting van het Montreal Protocol in 1989, een internationale overeenkomst om het gebruik van ozonafbrekende stoffen te verminderen en te verbieden.

Volledig scherm De ozonlaag beschermt het leven op aarde tegen UV-straling van de zon. © ThinkStock

Gedurende het voorjaar op het zuidelijk halfrond (augustus - oktober) ontwikkelt het ozongat zich boven Antarctica, met een piek tussen half september en half oktober. Nadien vertraagt de stijgende temperatuur in de stratosfeer de ozonafbraak. Over het algemeen zijn de ozonwaarden weer terug op het normale niveau tussen half november en half december. De mate van ozonafbraak is afhankelijk van de concentratie ozonafbrekende stoffen en de temperatuur in de stratosfeer.

Waarom is het ozongat in 2023 sneller beginnen te groeien?

De afgelopen weken begon het ozongat snel uit te breiden, met een snellere groei dan in voorgaande jaren. De ontwikkeling van het ozongat in 2023 behoort tot de top 10 van augustus sinds de metingen begonnen, 43 jaar geleden. Tot nu toe ligt de ontwikkeling van het ozongat in 2023 één tot twee weken voor op het gemiddelde van de afgelopen 43 jaar.

Sommige wetenschappers vermoeden dat het ongebruikelijke patroon van dit jaar verband houdt met de uitbarsting van de Hunga-Tonga vulkaan in januari 2022. Die stootte een ongekende hoeveelheden waterdamp in de stratosfeer uit. Aan de ene kant kan de verhoogde hoeveelheid waterdamp leiden tot een versterkte vorming van poolstratosferische wolken waarop CFK’s kunnen reageren om de afbraak van ozon te versnellen. Daarnaast kan de waterdamp bijdragen aan het koelen van de Antarctische stratosfeer, wat de vorming van deze poolstratosferische wolken kan versterken en resulteert in een krachtigere poolwervel.

Zal het ozongat dit jaar dan ook uitzonderlijk groot worden?

De afgelopen jaren behoorden de ozongaten tot de grootste en langst aanhoudende die ooit zijn geregistreerd. In 2020, 2021 en 2022 bereikte het ozongat zijn maximale omvang later dan gebruikelijk, rond eind september, en bleef het open tot laat in december. Onderzoek toont aan dat dit wellicht te verklaren is door een omgekeerd verband tussen de temperatuur in de stratosfeer en de omvang van het ozongat. De opwarming van de aarde heeft een verkoelend effect in de hogere lagen van de atmosfeer en lagere stratosferische temperaturen dragen bij aan het ontstaan van deze grote, langdurige ozongaten. Voorlopig is het onduidelijk of deze vroege start ook zal leiden tot een groter en langer aanhoudend ozongat.

