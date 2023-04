Frans bedrijf gaat ruimtereizen met luchtballon aanbieden (en voor 120.000 euro kun jij ook mee)

“Een hevige aanval kan tot een kwartier duren”: wat is een anuskramp en wat kan je eraan doen?

10 à 15 procent van de bevolking heeft wel eens last van een anuskramp. Dat is een korte, pijnlijke steek ter hoogte van je aars. Wat is de oorzaak hiervan? Wie valt er het vaakst aan ten prooi? En wijst het op een of andere aandoening? Professor Danny De Looze (UZ Gent) legt uit hoe je een anuskramp herkent en behandelt. “Bij sommige mensen is de pijn zo heftig dat ze flauwvallen.”