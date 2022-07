Filippo (28) enkele minuten na vrolijke selfie bedolven onder lawine bij gletsjerbreuk in Italië

Jill Peeters in oudste drinkwater­kracht­cen­tra­le van Europa: “We zien onmiddel­lij­ke impact van klimaatver­sto­ring op ons drinkbaar water”

Onze klimaatexperte Jill Peeters kon in Innsbruck, Oostenrijk, de oudste drinkwaterkrachtcentrale van Europa bezoeken. Deze werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebouwd. In deze centrale wordt er drinkwater verzameld uit het omliggende gebergte, het zand wordt eruit gefilterd in grote bassins en het mineraalwater wordt dan verdeeld over de stad. Innsbruck is gekend voor zijn drinkwater van hoge kwaliteit. In de hele stad vind je meer dan 140 waterfonteintjes, waarvan sommige nog stammen uit de zestiende eeuw. De centrale die Jill Peeters uitzonderlijk mocht bezoeken, zorgt ook voor duurzame energie. Het stromende water uit de Alpen drijft een elektriciteitscentrale aan.

29 juni