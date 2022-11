Federale regering zet licht op groen voor allereerste waterstofwet

WEERBE­RICHT. Overwegend droge ochtend en pas na de middag regen, maxima tot 13 graden

Het is vandaag eerst overwegend droog met opklaringen, maar in de Ardennen verwacht het KMI lage wolken. Stilaan neemt de bewolking wederom toe en in de namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Deze neerslag bereikt het oosten pas op het einde van de namiddag of 's avonds, meldt het KMI.

