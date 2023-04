Federaal Agentschap Zorg & Gezondheid waarschuwt ziekenhuizen voor superschimmel: “We willen waakzaam zijn om nieuwe besmettingen meteen te detecteren”

We kennen Candida auris al 14 jaar. In 2009 ontdekten Japanse onderzoekers de ‘superschimmel’ voor het eerst in het oor van een zeventigjarige vrouw uit Tokio. Vandaar de naam ‘auris’, het Latijns voor ‘oor’. Opvallend is dat deze schimmel zich in 5 verschillende regio’s in de wereld tegelijkertijd heeft ontwikkeld. Dus niet alleen in Oost-Azië (Japan en Zuid-Korea), maar ook in Zuid-Azië (India en Pakistan), Iran en Zuid-Amerika (Colombia en Venezuela). Van daaruit zijn ze intussen op elk continent beland.

In de Verenigde Staten was dat voor het eerst in 2016. Sindsdien verspreidt Candida auris zich in een alarmerend hoog tempo door het land. Het gaat zelfs zo snel dat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de situatie zorgwekkend noemt en eind maart een officiële waarschuwing de wereld instuurt. Niet veel later volgt het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Omdat de schimmel tegenwoordig ook vaker voorkomt in Europa en ze voorbereid willen zijn voor als er zich een uitbraak zou voordoen.

Naar aanleiding van deze waarschuwingen vraagt nu ook het Federaal Agentschap Zorg & Gezondheid aan de Belgische ziekenhuizen om waakzaam te zijn voor mogelijke infecties en uitbraken veroorzaakt door Candida auris. Dat bevestigt woordvoerder Joris Moonens aan onze redactie. “We hebben inderdaad een brief gestuurd naar alle ziekenhuizen met het verzoek om waakzaam te zijn. De aanleiding is niet dat we hier in ons land al iets zien, maar wel de toename in het aantal besmettingen in de Verenigde staten en een aantal Europese landen.”

Tot nu toe werd de zogenaamde superschimmel in België bij 8 patiënten geïsoleerd tussen 2016 en 2022. In de meeste gevallen was de besmetting in het buitenland opgelopen. Bij 2 patiënten, in 2021 en 2022, vond men geen link met het buitenland. “Voorlopig zijn er weinig gevallen in ons land waargenomen. Maar we willen vooral waakzaam zijn om nieuwe besmettingen meteen te detecteren. Zo vragen we de ziekenhuizen bijvoorbeeld om stalen die positief testen op Candida auris op te sturen naar een referentielabo. Daarnaast moeten ze ook ons onmiddellijk op de hoogte brengen als er zich meer dan één geval voordoet”, aldus Moonens. “Het blijft een gevaarlijke schimmel die resistent kan zijn tegen bestaande behandelingen en de dood tot gevolg kan hebben. Vooral mensen die verzwakt zijn moeten oppassen. Op dit moment is er echter geen reden om te denken dat er al een probleem is in ons land.”

Ook de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde vorig jaar al voor schimmelinfecties. Door hun toenemende resistentie tegen behandeling vormen ze een groeiend risico. Daarnaast ontbreekt het ons vaak aan kennis, data, behandelingen en diagnostiek wegens een historisch gebrek aan aandacht voor schimmelinfecties, aldus de WHO. Candida auris staat samen met nog 3 andere schimmels in de kritische groep, de gevaarlijkste schimmels ter wereld.

Waarom is Candida auris zo gevaarlijk? Candida auris veroorzaakt niet alleen oorinfecties, maar ook bloedinfecties. Bij meer dan 1 op de 3 loopt dit fataal af. Vooral mensen die geïntubeerd zijn, een verzwakt immuunsysteem hebben, of lang in een ziekenhuis verblijven, letten best op voor een infectie. Deze 3 redenen maken de superschimmel nog gevaarlijker: 1) De schimmel verspreidt zich razendsnel binnen zorginstellingen. Dat gebeurt via rechtstreeks contact of besmette oppervlakken waarop het weken kan overleven. 2) Het is ook heel moeilijk om de ziekenhuisschimmel in de gaten te houden. Enkel met speciale technologie kan je hem in patiëntenstalen waarnemen. Hierdoor denkt men vaak dat de patiënt een andere schimmelinfectie heeft. 3) Tot slot staat Candida auris bekend om zijn resistentie tegen medicijnen. En dat is een probleem, want er zijn maar 3 soorten middelen waarmee we de schimmel kunnen bestrijden.

