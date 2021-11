extreemweer: zware onweersbuien veroorzaken overstromingen op Malta

Gisteren viel er op Malta in enkele uren tijd evenveel regen als er normaal in een maand valt. De daaropvolgende overstromingen zorgden voor heel wat overlast op het eiland in de Middellandse Zee.

Eén van de ergste stormen van de afgelopen jaren; zo beschrijven verschillende instanties het noodweer van gisteren. Felle onweersbuien dumpten grote hoeveelheden regen over Malta. Gemiddeld viel er zo’n 74,6 liter regen per vierkante meter in enkele uren tijd. In Selmun liep dit zelfs op tot meer dan 100 liter. En dat terwijl er in de hele maand november normaal gezien maar 90 liter valt.

Straten veranderden in kolkende rivieren die auto’s meters lang meesleurden - vaak nog met bestuurder en passagiers in. Huizen liepen vol en water sijpelde door de muren. Ook verschillende wegen werden afgesloten. In Burmarrad moest de civiele bescherming zelfs met een helikopter een oude man en twee reddingswerkers te hulp schieten.

Het is trouwens niet de eerste keer dit jaar dat het eiland met ongezien weer te maken krijgt. Oktober 2021 was daar de natste maand oktober in 64 jaar tijd en de derde natste ooit. Enkele maanden eerder was er in juni ook nog de langste hittegolf sinds mensenheugenis op het eiland.

