extreemweer: warme maar natte maand juni breekt records

Met de afgelopen koude natte dagen in het achterhoofd zal het niemand verbazen dat juni een zeer natte maand was. Maar het was ook een warme maand. Zo vestigde juni 2021 een nieuw absoluut record voor de gemiddelde minimumtemperatuur. En er waren ook nog eens 2 tornado’s.

Ondanks dat er in juni 2021 geen enkele tropische dag te bespeuren was, al kwamen we er op 18 juni met 29,5 °C heel dichtbij, gaat het toch de boeken in als een warme maand. Dat was vooral dankzij de vele lentedagen met maxima boven de 20 °C. Dat waren er maar liefst 23 terwijl het gemiddelde 17 is. Daarnaast waren er ook 9 zomerdagen (maxima boven 25 °C) bijna het dubbel van het gemiddelde dat 5,7 is. Dit alles zorgde voor een gemiddelde maximumtemperatuur van 22,9 °C. Goed voor een top-5-positie. De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg dan weer 18,6 °C, goed voor een 3de plaats na de 19,3 °C van 2003 en 19,2 °C van 2017.

De echte uitschieters waren echter de minima. De gemiddelde minimumtemperatuur bedroeg 14,0 °C een nieuw absoluut record sinds het begin van de metingen in 1892 en net iets meer dan het vorige record van 2003 en 2017 (13,9 °C). In Ukkel daalde de temperatuur de afgelopen maand zelfs niet onder 9,3°C. Daarmee was dit ook één van de hoogste absolute minimumtemperaturen sinds het begin van de metingen in 1892. Enkel in 2017 (9,8°C) en 2003 (9,7°C) was die nog hoger.

Maar het was vooral de regen die in het oog sprong afgelopen maand. In totaal viel er in Ukkel 121,0 mm tijdens 14 neerslagdagen. Ook goed voor een top-3-positie. Opvallend, het aantal neerslagdagen viel perfect samen met het gemiddelde terwijl de hoeveelheid neerslag dichtbij het dubbele kwam van de gemiddelde 70,8 mm. De meeste regen viel voornamelijk tijdens de periode van 21 tot 30 juni. Toen viel er net geen 70 mm in 10 dagen tijd en scheen de zon amper 09u 45min. Normaal zou dat 8x zoveel moeten zijn.

En dan waren er nog de onweders. Die waren niet veel talrijker dan andere junimaanden uit het verleden maar wel heviger. Zo werden Beauraing en Bernistap getroffen door een tornado op 19 en 27 juni. Hoewel de wind daar zwaar uit de hoek kwam was de gemiddelde windsnelheid tijdens juni 2021 laag. De gemiddelde windsnelheid voor Ukkel bedroeg slechts 2,6 m/s, een nieuw record voor de huidige referentieperiode.