extreemweer: waanzinnige beelden tonen hagelbollen zo groot als tennisballen tijdens zwaar onweer in noorden van Italië

Opvallend: deze pinguïns lopen rond op roze sokken

5 juli Deze pinguïns in Kaapstad, Zuid-Afrika lopen rond op roze sokken. Ze leven in gevangenschap en krijgen door hun ouderdom te maken met kwaaltjes, zoals wondjes aan hun poten. Om de pijn tijdens het wandelen te verzachten, krijgen de pinguïns een verband rond hun poten. En laat dat nu juist in de vorm van een roze sok zijn.