extreemweer: verwoestende tornado's teisteren China

Meestal denken we bij tornado’s meteen aan de Verenigde Staten, het tornadoland bij uitstek. Ze hebben er daar meer dan 1.200 per jaar. Een tornado is een kolom lucht die met een enorme snelheid ronddraait. En die ontstaat zo goed als alleen bij het zwaarste type onweer ter wereld: de supercell. Slechts 1 op de 1.000 onweersbuien groeit uit tot zo een supercell. En van die supercellen komt het ongeveer in één op de vijf tot een tornado. In de praktijk kom je tornado’s op elk continent tegen, behalve op Antarctica. Ook in China dus. Het land werd de afgelopen weken hard getroffen, met meerdere dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Hoewel zowel de Verenigde Staten als China op ongeveer dezelfde breedtegraad liggen van het noordelijk halfrond bedraagt het aantal tornado’s in China minder dan 100 per jaar. Ongeveer één op de vijf daarvan heeft een EF1-intensiteit. Zware tornado’s zijn zeldzaam. Men heeft er slechts vijf met een EF4-intensiteit gedocumenteerd tussen 1950 en 2010, en geen enkele EF5.

Maar desondanks hebben de tornado’s in China de neiging om grote schade en verlies van mensenlevens te veroorzaken. Dat is grotendeels te wijten aan de hoge bevolkingsdichtheid in de kustgebieden waar ze het vaakst voorkomen. Combineer dit met de onvoorbereidheid van de meeste mensen en het ontbreken van beschermende infrastructuur en het kan al snel mislopen.

China kreeg het voorbije weken zeer zwaar te verduren. Tientallen tornado’s baanden zich een weg over het vasteland. Verschillende daarvan hadden mogelijk een intensiteit van EF2 of hoger, dat zijn windsnelheden van 111 kilometer per uur of hoger. Al op 14 mei waren er twee zware tornado’s in de provincie Jiangsu en Hubei. Beiden zorgden voor heel wat overlast. Tientallen huizen werden verwoest en honderden liepen schade op. Er vielen twaalf dodelijke slachtoffers en honderden gewonden. In Wuhan zaten 27.000 mensen een tijdlang zonder stroom. Beelden op sociale media tonen de verwoestende kracht van één van de tornado’s.

In de maand juni zorgden zeven zware tornado’s voor heel wat hinder. Twee daarvan vonden plaats in de provincie Heilongjiang, één in Jiangsu, drie in Hebei en één in Binnen-Mongolië. Vooral die in de provincie Heilongjiang op 1 juni leverde heel wat spectaculaire video’s op. Helaas was er ook één slachtoffer te betreuren. Ook bij de tornado’s in Binnen-Mongolië en Hebei op 25 juni vielen er zes en twee slachtoffers.

En ook deze maand waren er al verscheiden zware tornado’s. Onder andere in Jilin, Hebei en Binnen-Mongolië. Net zoals die in de maand mei was ook nu de tornado in Binnen-Mongolië van een uitzonderlijk kaliber. In beide gevallen zou het mogelijk om een EF4 gaan met windsnelheden van meer dan 250 kilometer per uur. Ook deze week waren er nog 2 in Shandong in de steden Shenxian en Goatang. De tornado in Shenxian ging pal door het centrum heen zoals te zien op beelden op sociale media. Auto’s vlogen in het rond en huizen werden met de grond gelijk gemaakt.

Tornado’s in China komen vooral voor in de zomer met de hoogste frequentie is in juli. Allicht zullen er dus nog verscheidene volgen in de komende weken. Het begin en de lengte van tornado-uitbraken verschillen naargelang de regio. Tornado’s komen voor in mei tot september in Zuid-China, juni tot september in Noordoost-China, juli tot september in de middelste lagere Yangtze-vlakte, en juli tot augustus in Noord-China. Meer dan 80 procent van de tornado’s vinden plaats in deze gebieden.