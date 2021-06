extreemweer: Verenigde Staten zetten zich schrap voor nieuwe hitterecords

Niet enkel hier, maar ook aan de andere kant van de oceaan lopen ze te zweten. Een intense droogte houdt het westen van Amerika al enkele weken in zijn greep. In de afgelopen 20 jaar waren zulke extreme weersomstandigheden daar nog nooit zo wijdverspreid. Helaas is er geen beterschap in zicht. Meer nog, een hittegolf zal deze week de situatie zelfs verergeren.