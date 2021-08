extreemweer: Ida, een verwoestende orkaan die maar niet van ophouden wist

Al vanaf haar geboorte was Ida voorbestemd om uit te groeien tot een storm van formaat. In een mum van tijd toverde de vochtige hete lucht in de Golf van Mexico de tropische cycloon om tot een orkaan. Op het einde van de zomer is deze regio altijd een bakermat voor dit verwoestend natuurfenomeen en dit seizoen zijn de omstandigheden zelfs uitzonderlijk slecht. Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration zijn delen van de Golf van Mexico zo’n 3 °C warmer dan gemiddeld. En hoe warmer het water, hoe meer energie de tropische cycloon ter beschikking heeft en dus hoe krachtiger die kan worden. Uiteindelijk ging Ida zondag aan land in Louisiana als een orkaan van categorie 4 met stortregens, windsnelheden van 240 kilometer per uur, en een stormvloed van 2 meter. De combinatie van die laatste twee deed zelfs de rivier de Mississippi in omgekeerde richting stromen. Een hoogst ongebruikelijk fenomeen.

Normaal verzwakt een orkaan vanaf het moment dat die landinwaarts trekt. Maar Ida raasde gewoon verder tijdens de tocht noordwaarts alsof er niets aan de hand was. In 2 uur tijd daalde de windsnelheid amper. De meetinstrumenten gaven nog steeds 233 kilometer per uur aan. Nog eens 2 uur later was dit nog steeds 209 kilometer per uur. Zelfs na een halve dag had Ida nog steeds de kracht van een orkaan van categorie 2 met windsnelheden van 170 kilometer per uur. Bij een normaal verloop zou dit nog amper 110 kilometer per uur zijn.

Een deel van de standvastigheid van Ida is te wijten aan de lokale geografie. De stormvloed van de orkaan kon heel wat warm water uit de Golf landinwaarts duwen door de lage ligging. Hierdoor lag de storm langer boven de energiebron. Daarnaast bestaat het kustgebied van de staat Louisiana voor een groot deel uit moerassig land. Dit zorgt voor het ‘bruine-oceaan-effect’ waarbij de warmte van de zeer natte bodem de vochtrijke omgeving van een oceaan nabootst. Samen met een trage noordwaartse beweging aan 16 kilometer per uur zorgde dit ervoor dat Ida enkele uren meer in een gunstige omgeving vertoefde. Uiteindelijk is Ida ‘s nachts afgezwakt over drogere grond tot een tropische storm. Ida mag ondertussen dan wel nog maar een tropische depressie zijn, de storm vormt nog steeds een grote bedreiging terwijl die zich verder een weg baant over het Amerikaanse vasteland. Zware regenval kan plotselinge overstromingen veroorzaken, vooral in gebieden waar de bodem al verzadigd is door een ongewoon natte zomer.

Het orkaanseizoen loopt helaas nog tot en met november en vijf nieuwe tropische systemen reizen op dit moment over de Atlantisch Oceaan. Dat één van hen weer uitgroeit tot een zware orkaan van categorie 3 of hoger is niet onwaarschijnlijk. Volgens het laatste klimaatrapport is het aantal zware orkanen in de afgelopen 4 decennia toegenomen door de klimaatverstoring. De hogere temperaturen versnellen de vorming van stormsystemen en maken ze krachtiger. De warme lucht houdt meer vocht vast, wat voor zwaardere neerslag zorgt. En de stijgende zeespiegels verergeren het effect van een orkaan. Want hoe hoger het zeeniveau, hoe meer water er naar de kust wordt geduwd. We kunnen dus maar beter wennen aan deze scenario’s in de toekomst.