extreemweer: historische hittegolf breekt nationaal record voor tweede dag op rij in Canada

Het was in Lytton in Canada dat eergisteren 46,6 °C en gisteren 47,9 °C werd geregistreerd. Twee dagen op rij de hoogste temperatuur ooit in het land. Dat meldde het Canadese weerbureau Environment Canada in een tweet. Het vorige record werd gevestigd op 5 juli 1937. Toen werd het 45,0 °C in Yellow Grass en Midale. Of het hierbij zal blijven is nog maar de vraag, want vandaag verwacht men nog hogere maxima. Voor Lytton had men bijvoorbeeld 45 °C op zondag voorspeld, 46 °C op maandag en mogelijk 47 °C op dinsdag. Misschien krijgen we vandaag dus voor de derde dag op rij een nieuw record.