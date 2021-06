extreemweer: historische hittegolf breekt alle records in Canada

Het was in Lytton in Canada dat gisteren een maximum van 46,6 °C werd geregistreerd. De hoogste temperatuur ooit in het land. Dat meldde het Canadaese weerbureau Environment Canada zondag in een tweet. Het vorige record werd gevestigd op 5 juli 1937. Toen werd het 45,0 °C in Yellow Grass en Midale. Wellicht zal het hier niet bij blijven, want in de komende dagen verwacht men nog hogere maxima. Voor Lytton had men bijvoorbeeld 45 °C op zondag voorspeld, 46 °C op maandag en mogelijks 47 °C op dinsdag. Het nieuwe record zal dus waarschijnlijk niet lang standhouden.