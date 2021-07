extreemweer: 4de warmste juni ooit wereldwijd

Op vele plaatsen in de wereld werd er de afgelopen maand heel wat af gezweet en geklaagd over de hitte. En dat was zeker niet onterecht. Want volgens onderzoekers van het Europese Copernicus-programma staat juni 2021 in vele landen in de top 5 van warmste ooit. En ook de gemiddelde temperatuur wereldwijd lag enkel hoger in 2016, 2019 en 2020. Globaal stak juni dit jaar 0,21 °C boven het gemiddelde van 1991-2020 uit en staat het daarmee op een gedeelde 4de plaats met 2018.

In Europa wist de maand zelfs de top 3 binnen te sluipen. De Europese gemiddelde temperatuur voor juni 2021 lag 1,5 °C boven het gemiddelde van de referentieperiode. Enkel 2 jaar geleden werd het nog warmer. De hitte van afgelopen maand maakte deel uit van een zone van ongewoon hoge temperaturen die zich uitstrekte van het noordwesten van Afrika, doorheen Europa, helemaal tot aan het westen van Pakistan. Vooral de records in Finland en het westen van Rusland waren opmerkelijk. Nooit eerder lag het junigemiddelde (16,5 °C) zo hoog in Helsinki sinds 1844. In Moskou werd dan weer de warmste dag ooit in de maand juni gemeten. De thermometer bereikte daar 34,7 °C op 21 juni. Maar ook in andere Europese landen werden er hittegolven opgetekend. Op sommige plaatsen lag het maandgemiddelde wel rond het gemiddelde, zoals op het Iberisch schiereiland.

Er was één regio in het noordelijk halfrond die het heel zwaar te verduren kreeg: Noord-Amerika. Eerst bevonden de meedogenloze hittegolven zich boven het zuidwesten van de Verenigde Staten om vervolgens te verschuiven naar het noordwesten. Ook het zuidwesten van Canada kreeg te maken met een verzengende hitte. Maar liefst drie dagen op een rij werd het record voor de maximumtemperatuur gebroken in het Canadese dorpje Lytton in Brits-Columbia. Deze ongeziene omstandigheden maakten van juni 2021 de warmste maand juni ooit in de geschiedenis van Noord-Amerika. De maand brak het vorige record van 2012 met 0,15 °C. De extreme hitte heeft de ernstige droogte verergerd, waardoor gewassen zijn verschrompeld, de watervoorziening in het gedrang komt en het een ernstig bosbrandenseizoen dreigt te worden.

De temperaturen lagen ook boven het gemiddelde in Siberië, Noordwest- en Zuidelijk Afrika, in delen van het Midden-Oosten, in China en een groot deel van Zuidoost-Azië. Al met al is 2021 goed op weg voor een positie in de top 10 van warmste jaren ooit gemeten.