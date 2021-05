Experts vragen verplichte recyclage van zeldzame aardmetalen uit vrees voor tekorten

Yttrium, neodymium, lanthanium... Bij velen zullen de namen van deze zeldzame elementen niet bekend in de oren klinken. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet belangrijk zijn, zeker in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De aardmetalen worden gebruikt bij onder meer de productie van elektrische wagens, zonnepanelen en koolstofarme verwarming, en verwacht wordt dat we dus ook steeds grotere hoeveelheden ervan zullen nodig hebben. Dat is moeilijk te rijmen met het feit dat veel van dat materiaal momenteel na gebruik wordt weggegooid, omdat recyclage lastig en niet verplicht is. Experts uit de industrie vrezen daarom voor grote tekorten in de (nabije) toekomst.