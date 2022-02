Europese olijven- en wijnproductie in gevaar door uitdrogende bodem

Eerst nog wisselval­lig met opklarin­gen, daarna intense regen en wind op komst

Vandaag/dinsdag is wisselvallig begonnen, tot het begin van de namiddag is het tijdelijk nog droog met in verschillende streken opklaringen. Nadien neemt de bewolking toe vanaf de kust en dit wordt in het westen van het land al snel gevolgd door steeds intensere regen. Halverwege de namiddag regent het ook in het centrum en op het einde van de dag verwachten we regen in het oosten van het land. Dat meldt het KMI.

15 februari