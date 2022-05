Europees gezondheidsagentschap waarschuwt dat Europa mogelijk niet meer van apenpokken af raakt als uitbraak blijft voortduren

Als we de uitbraak van het apenpokkenvirus in Europa niet onder controle krijgen, bestaat het risico dat de aandoening ‘endemisch’ wordt. Dat zegt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) in een nieuw rapport.

We spreken van een endemie als een infectieziekte in een bepaald gebied voorkomt zonder dat patiënten ze ergens anders hebben opgelopen én als het aantal besmettingen vrij constant blijft (doordat er ongeveer evenveel nieuwe gevallen bijkomen als er verdwijnen, door genezing of overlijden).

De apenpokken kwamen tot nu toe vooral voor in West- en Midden-Afrika. Als de ziekte in het verleden in Europa opdook, was dat meestal gelinkt aan reizigers die in die regio geweest waren. De afgelopen weken werden op verschillende plaatsen in Europa echter apenpokken vastgesteld bij patiënten bij wie er geen link was met de vermelde gebieden in Afrika. Dat betekent dat het virus zich in Europa heeft kunnen verspreiden.

Wild dier

Als het virus er in Europa ook in zou slagen om van de mens opnieuw op een wild dier over te gaan, doemt het spook van de endemie op. Het dier kan dan als reservoir dienen voor het virus, andere dieren besmetten en het virus kan van daar opnieuw op mensen overspringen.

Volledig scherm © REUTERS

Het ECDC noemt het risico wel “erg klein”. “Er is momenteel weinig bekend over de geschiktheid van Europese zoogdiersoorten om te dienen als gastheer voor het apenpokkenvirus”, staat er in de risicobeoordeling. “Het is echter waarschijnlijk dat knaagdieren - en met name soorten eekhoorns - geschikte gastheren zijn. En ook overdracht van mens op huisdier is theoretisch mogelijk.”

Snelle identificatie

Het ECDC beveelt daarom aan dat er een goede samenwerking komt tussen gezondheidsdiensten voor mensen en dieren om blootgestelde dieren op te volgen en te voorkomen dat de ziekte overgaat naar in het wild levende dieren. Een snelle identificatie, behandeling en rapportering van nieuwe gevallen is erg belangrijk.

Momenteel is al sprake van meer dan 260 mogelijke of bevestigde gevallen van de apenpokken in een twintigtal landen en dat aantal stijgt gestaag. Het gaat niet alleen om Europese landen zoals België, Nederland, Duitsland en Frankrijk, maar ook om onder meer de Verenigde Staten, Australië en Marokko.

LEES OOK: