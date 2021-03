Europees Geneesmiddelenagentschap blijft achter AstraZeneca-vaccin staan: “Geen enkele indicatie dat vaccins bloedklonters hebben veroorzaakt”

Geert Meyfroidt: “Heisa over AstraZene­ca kan een kans zijn om onze vaccinatie­cam­pag­ne te versnellen”

12:16 Nu zoveel landen hun vaccinatie met AstraZeneca on hold zetten, ziet intensivist Geert Meyfroidt een kans om onze vaccinatiecampagne te versnellen... met behulp van uitgerekend AstraZeneca. “Zeker nu voor het eerst sinds eind vorig jaar opnieuw meer dan 500 Covidpatiënten op intensieve zorg liggen, moeten we alles doen om de 65-plussers zo snel mogelijk hun eerste prik te geven. Misschien kunnen wij de Brits-Zweedse vaccinfabrikant vragen of we méér vaccins kunnen geleverd krijgen.” Hij legt uit waarom we dat moeten proberen.