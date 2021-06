Europa’s vuilste energiecentrale gaat dicht

De meest vervuilende elektriciteitscentrale in Europa, de enorme Belchatow-centrale in Polen, kondigt aan dat ze gaat sluiten. Dat is een belangrijke stap in de groene transitie van het land.

De Belchatow-centrale is de grootste bruinkoolcentrale van Europa, bijna een kilometer lang en goed voor een vijfde van de totale Poolse elektriciteitsproductie. Maar het is ook de meest vervuilende elektriciteitscentrale in de hele Europese Unie. Bruinkool is nog vervuilender dan steenkool en door de lage energie-intensiteit zijn er enorme hoeveelheden van nodig.

Polen is erg afhankelijk van kolencentrales maar staat onder toenemende druk om de verschuiving te maken naar hernieuwbare energie. Het Poolse staatsbedrijf PGE meldt in een persbericht dat de centrale in fases afgebouwd zal worden tussen 2030 en 2036. Tegelijk zal ook de extractie van bruinkool in de naburige mijn stoppen en worden plannen voor een bruinkoolmijn in Zloczew afgeblazen.

Volledig scherm © REUTERS

Symbooldossier

De aankondiging heeft veel te maken met Europa: om in aanmerking te komen voor geld uit het Europese Fonds voor Rechtvaardige Transitie moet een concreet stappenplan voorgelegd worden. Het Fonds is pas vorig jaar in het leven geroepen om lidstaten bij te staan in hun transitie, en het project rond de Belchatow-centrale wordt een belangrijke test.

“Duidelijke deadlines instellen voor de uitschakeling van de verschillende onderdelen van de centrale en de stopzetting van de bruinkoolmijnen zijn cruciaal voor het bepalen van de toekomst van het energiecomplex in Bełchatow, de werknemers en de bewoners van de streek”, zegt Wojciech Dąbrowski, CEO van PGE. “Het is ook symbolisch, want het succes van de Poolse energietransitie hangt in grote mate af van het resultaat van dit project.”

