Europa wil havermelk in drankkartons verbieden

In de Europese raad wordt er binnenkort gestemd over een amendement om de bestaande beperkingen uit te breiden. Iedere link met zuivelproducten op plantaardige verpakkingen of in advertenties zal dan verboden zijn. Als het amendement wordt aangenomen, zullen plantaardige merken geen foto’s van hun eigen dranken meer kunnen gebruiken omdat die te hard op melk lijken. Daarnaast zouden ze hun producten ook niet meer in drankkartons mogen verkopen, want die lijken te hard op de verpakking van zuivelproducten. Al deze beperkingen werden opgenomen in amendement 171, waar het Europees Parlement op 23 oktober mee instemde. De Raad Van Ministers kan het voorstel wel nog een halt toeroepen. Zij moeten hun stem binnenkort nog uitbrengen.